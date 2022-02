4/14 ©LaPresse

CHIELLINI NON HA MAI BATTUTO IL VENEZIA - Tre sfide, zero vittorie. È vero, risalgono tutte ai suoi anni a Livorno (in particolare tra il 2003 e il 2004 in B), ma quest'anno non è ancora riuscito a sfatare il tabù: alla 17^ giornata in Venezia-Juve lui era in panchina, e il match è comunque terminato 1-1.