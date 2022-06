Dopo la qualificazione ottenuta per il prossimo Europeo, il ct dell'Under 21 azzurra, Paolo Nicolato, ha espresso il suo disappunto sul poco utilizzo dei giovani italiani nei club. Ma quali sono al momento i giocatori, nati dal 2001 in avanti, con il valore di mercato più alto? Ce ne sono appena 22 che valgono più di 1 milione di euro: di questi, 14 hanno militato nell'ultima stagione in squadre di Serie A, ma solo 5 hanno raccolto almeno la metà delle presenze possibili in campionato (dati transfermarkt.it)