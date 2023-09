Doppio record per il classe 2007 del Barcellona, Lamine Yamal, che nel giorno del suo esordio in nazionale (debuttante più giovane di sempre della Spagna) va anche in gol, diventando il marcatore più precoce nella storia delle Furie Rosse: 16 anni e 57 giorni, battuto il recente primato di Gavi. E nelle altre Nazionali? Ecco tutti i principali baby marcatori