ANDRE’ SCHURRLE (29 anni). “L'idea stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso: ho vissuto molte più ombre che luci. Non ho più bisogno degli applausi del pubblico”. Con queste parole, André Schurrle ha dato l’addio al calcio, a soli 29 anni. Una carriera tra alti e bassi, dal Mondiale vinto con la Germania nel 2014 (suo l’assist a Goetze per il gol decisivo in finale) alle maglie di Borussia Dortmund e Chelsea, le big con cui non è mai riuscito a sfondare. Fino alla decisione di dire basta a un’età insolita, per un calciatore

Shurrle si ritira, svanisce l'idea di calciomercato del Benevento