DAMIANO TOMMASI. Scarpini appesi al chiodo nel 2009, continua comunque a giocare per 5 anni in Seconda Categoria, nel Sant’Anna d’Alfaedo; poi nel 2015, a 41 anni, non sa dire di no all’offerta dai sammarinesi del La Fiorita, che gli fanno giocare i preliminari di Europa League