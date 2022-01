Il match in programma a San Siro il 12 gennaio 2022, valido per la Supercoppa italiana, rappresenta il quarto scontro in una finale tra Inter e Juventus. Gli altri tre precedenti sono due finali di Coppa Italia (1959 e 1965), più un'altra finale di Supercoppa nel 2005. Tra scontri, polemiche e gol ai supplementari, ecco come sono andati i "derby d'Italia" con in palio un titolo

L'ALBO D'ORO DELLA SUPERCOPPA