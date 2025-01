Gol di Yildiz all’ 82’

27 ottobre 2024, campionato

Il terzo indizio arriva in un big match, una delle partite più belle degli ultimi anni in quanto a spettacolo offerto. Sorpassi e controsorpassi, finché l’Inter non va sul 4-2 al minuto 53’ e sembra in grado di gestirla, nel quarto d’ora che segue. Finché Yildiz non la sconvolge. Al minuto 71 accorcia e mette paura ai nerazzurri, che puntualmente nel finale incassano un altro gol. Ancora due punti persi in un altro scontro diretto