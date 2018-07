Pingry School, New Jersey - E' il soccer bellezza. Un movimento che cresce. Soprattutto alla base. Non solo sport da ragazzine, ma trasversale. E tanto fanno le soccer school delle squadre professionistiche europee che aprono negli USA. L'ultima della Juventus è stata inaugurata poche ore fa a Boston. Alla Pingry School invece, all'allenamento aperto della prima squadra per un centinaio di selezionati tifosi, ci sono anche i ragazzini della Juventus Academy New York, presieduta da Giovanni Russo, trentenne, nato a Benevento e trasferitosi a NYC 7 anni fa, con un ex carriera nel calcio giocato.