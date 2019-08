"Il giorno è arrivato, quello che non si dimenticherà mai. Quello che verrà ricordato negli anni come il primo grande recital di Joao Felix con la maglia dell'Atletico". E ancora: "È nata una stella" - sempre sulle pagine di Marca. "Joao Feliz", Joao felice, è invece il titolone in edicola di As, che sul suo portale online lo chiama "Joao Maravillao". Tecnica e visione di gioco disarmante. Verticalità, intelligenza e carattere. Sono questi solo alcuni degli aggettivi spesi per il ragazzo prodigio che sta illuminando il pre campionato dell'Atletico Madrid. E la stampa spagnola lo esalta. Cinque le partite giocate, quattro gli assist forniti e tre i gol segnati, quasi quattro, visto che il primo contro la Juventus è stato assegnato a Lemar per una deviazione sul suo tiro. Nessuno è stato coinvolto in così tante reti in questo pre campionato dell'Atletico (dato Opta). Un mix di qualità che raramente si vedono in un solo giocatore, per di più un classe 1999 con vent'anni ancora da compiere. Contro i bianconeri è andata in scena una vera e propria sfida generazionale con l'altro portoghese Cristiano Ronaldo, e sui giornali di Madrid (città dove conoscono molto bene le gesta di CR7) hanno pochi dubbi: sarà il suo erede.