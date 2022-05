1/8 ©Getty

Due gol fondamentali in chiave salvezza e non solo: la gara contro il Maiorca, valida per la 35^ giornata della Liga, resterà a lungo indimenticabile per Jorge Molina. Con le due reti segnate al 69' e al 90' nello scontro diretto poi concluso 6-2 per il suo Granada, l'attaccante è diventato il primo quarantenne a siglare una doppietta nella Liga. Ma non solo: i due gol hanno permesso a Molina di raggiungere quota 10 gol in campionato, diventando così a 40 anni e 15 giorni il giocatore più anziano ad andare in doppia cifra in Europa.