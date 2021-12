20/24

ROBERT LEWANDOWSKI (21 agosto 1988)



A 23 anni si è già messo in mostra in Polonia, ma deve ancora "sbocciare" e non è certo il super-bomber che abbiamo imparato a conoscere specialmente negli anni al Bayern. Ha da poco concluso la sua prima stagione (2010-2011) in Bundesliga, con la maglia del Borussia Dortmund: 8 gol in campionato. Seguiranno altre 10 stagioni (tra Borussia e Bayern) sempre in doppia cifra, quasi sempre superando ampiamente quota 20 reti