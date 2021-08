1/13

Il calcio non è matematica, ed è ciò che lo rende così affascinante e imprevedibile: 1+1+1 può dare una somma diversa da 3, a seconda del tipo di intesa che si crea tra gli attaccanti di un tridente. Consapevoli di ciò, abbiamo provato a "calcolare" quale sia il miglior tridente d’Europa “sulla carta”, quello che potenzialmente ha in dote più gol, sommando le reti in carriera dei componenti i vari attacchi delle big (dato che non tutte le squadre giocano sempre con il tridente, in alcuni casi è stato “composto” scegliendo i tre attaccanti più prolifici della rosa)