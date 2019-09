La Nazionale si prepara a scendere in campo per due sfide fondamentali, nel percorso di qualificazione ai prossimi Europei. Il primo dei due impegni di questa settimana è contro l’Armenia, una sfida da non sottovalutare per gli Azzurri, come ha confermato in conferenza stampa Leonardo Bonucci: "Le partite con la nazionale armena sono sempre difficili. Hanno fatto un risultato importante in Grecia e credo che questo dia loro molto entusiasmo. Quando giocano contro l'Italia danno sempre qualcosa in più, ma noi siamo venuti qui per fare tre punti. Ci aspettano due impegni importanti, devo essere d’esempio per aiutare i miei compagni in queste due gare". Sul tema del razzismo negli stadi, tornato sulle prime pagine dopo la polemica sollevata da Lukaku, il difensore si è espresso così: "La situazione è molto delicata, ma ci sono i mezzi per prendere i colpevoli e vietare loro l’accesso agli stadi. Purtroppo non succede solo in Italia, spero che questa piaga possa essere debellata".