Nicolato ha convocato 31 giocatori per l'amichevole contro la Slovenia, il gruppo verrà poi ridotto a 23 elementi per la sfida delle qualificazioni europee contro la Svezia. Sono 10 gli esordienti, raduno nel pomeriggio del 30 agosto

Dopo una lunga assenza a causa del coronavirus, torna in campo anche l'Under 21. Il Ct Paolo Nicolato ha convocato 31 calciatori per l'amichevole contro la Slovenia, che si terrà giovedì 3 settembre alle ore 17.30 a Lignano Sabbiadoro. Dopo questo test, invece, il gruppo verrà ridotto a 23 elementi per preparare la sfida di martedì 8 settembre (ore 18.30) a Kalmar contro la Svezia, valida per le qualificazioni europee (l'Italia è seconda nel gruppo 1 a -3 dall'Irlanda). Sono 10 gli esordienti: i difensori Giuseppe Cuomo e Alessandro Vogliacco, i centrocampisti Andrea Colpani, Youssef Maleh, Filippo Melegoni, Tommaso Pobega e Samuele Ricci e gli attaccanti Sebastiano Esposito, Eddie Salcedo e Giacomo Raspadori. Raduno previsto nel pomeriggio di domenica 30 agosto a Lignano Sabbiadoro.