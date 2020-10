I tamponi erano stati fatti all'arrivo a Reykjavik. Un giocatore è sintomatico. La Figc in contatto con l'Uefa per valutare cosa fare. Alle 17.30 è previsto il finscio d'inizio della gara contro l'Under 21 islandese

Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l'Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri all'arrivo in aeroporto ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata di ieri. Lo fa sapere la Figc, che si attivata tempestivamente per valutare, con Uefa e autorità sanitarie locali, tutte le misure da adottare.