L'Italia senza Mancini

Durante l'ultimo ciclo di partite dell'Italia, Mancini non è potuto essere presente in panchina ed è stato sostituito da Alberico Evani. Alla notizia della positività era sicuro che non sarebbe stato in panchina per l'amichevole con l'Estonia (11 novembre) e per la prima partita di Nations League con la Polonia (il 15). Tuttavia, al termine dei dieci giorni previsti dalla legge, il tampone aveva dato nuovamente esito positivo, quindi non è potuto andare in panchina nemmeno con la Bosnia lo scorso mercoledì.