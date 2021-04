Daniele De Rossi si trova all’Ospedale "Spallanzani" di Roma: è uno dei membri dello staff azzurro trovati positivi al Covid dopo le trasferte in Bulgaria e in Lituania. Ricovero in via precauzionale e situazione considerata sotto controllo

Daniele De Rossi da giovedì 8 aprile è ricoverato all'ospedale Spallanzani di Ropma dopo il focolaio covid nato la scorsa settimana all'interno della Nazionale . Lo confermano all'agenzia Ansa ambienti vicini all'ex campione del mondo. Le stesse fonti precisano che il ricovero è solo precauzionale . Secondo quanto si è appreso, De Rossi è stato ricoverato all'istituto per le malattie infettive per una polmonite, le sue condizioni sarebbero "discrete" e la situazione è ritenuta sotto controllo.

Il focolaio nella Nazionale

De Rossi, che è nel gruppo dei collaboratori del CT Roberto Mancini, è risultato tra i positivi al Covid dopo le trasferte in Bulgaria e in Lituania, partite inserite nel girone di qualificazione al Mondiale 2022. Assieme al 37enne ex Roma, positivi anche altri 3 membri dello stesso staff azzurro. Non solo. La notizia del ricovero di De Rossi si somma a quelle sui calciatori che, al rientro dalle convocazioni, sono risultati positivi e quindi costretti all'isolamento fiduciario: Leonardo Bonucci (Juve), Marco Verratti e Alessandro Florenzi (PSG, via dal ritiro dopo il match di Sofia), Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Alessio Cragno (Cagliari), Matteo Pessina (Atalanta) e Federico Bernardeschi (Juve).