Daniele De Rossi lascerà lo staff di Roberto Mancini e la nazionale italiana. Lo ha annunciato lui stesso in un'intervista rilasciata a SportWeek (il cui numero sarà disponibile in edicola a partire da sabato 14 agosto), in cui ha spiegato i motivi della sua scelta e le sue intenzioni per il futuro: "È una scelta difficile ma lascio la Nazionale. Scelta difficile perché mi sono trovato splendidamente con tutti. Io avrò dato loro forse l'1% e in cambio mi hanno fatto vivere un'esperienza indimenticabile". Daniele De Rossi ha idee precise per il suo futuro: "So cosa fare. Voglio allenare. E nonostante abbia 38 anni e non mi sia mai seduto in panchina, mi sento pronto. Aspettare la prima chiamata mentre ero in Nazionale non avrebbe senso e non sarebbe rispettoso nei confronti della Federazione e nei confronti di Mancini che con me si è sempre presentato in modo fantastico".