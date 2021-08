Premio Uefa per il progetto Figc-Fondazione LAPS

L'obiettivo del progetto #ÈIlNostroDovere era raccogliere fondi e beni di prima necessità da destinare alle famiglie più fragili, attraverso il supporto di Croce Rossa Italiana e Banco Alimentare. Obiettivo centrato tanto che il progetto promosso dalla Figc con la Fondazione Laps in occasione dell'emergenza Covid ha ottenuto il premio UEFA Foundation For Children Awards 2021 e un riconoscimento di 52.630 euro. La cerimonia è avvenuta oggi a Coverciano, presenti il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina , il presidente della Fondazione Lapo Elkann e il ct Roberto Mancini . La Figc ha sostenuto l'iniziativa schierando in campo gli Azzurri e le Azzurre ritratti insieme nella campagna di comunicazione, con una mano tricolore sul cuore, per 'fare il tifo per chi li ha sempre tifati' e la stessa iniziativa è stata replicata dalla Fondazione LAPS anche in Portogallo e Israele con le rispettive Federazioni calcistiche.

Gravina: "Bello raggiungere risultati più nobili delle vittorie sul campo". Elkann: "Orgogliosi di questo progetto"

"Con Fondazione Laps condividiamo valori importanti - ha detto Gravina - È bello contribuire a raggiungere un risultato molto piu' nobile delle vittorie sul campo". Ha aggiunto Elkann: "Sono orgoglioso di aver contribuito insieme alla Figc a questo progetto nato dall'Italia. Come insegna mister Mancini non si vince senza squadra. Un grazie al presidente Uefa Ceferin per questo riconoscimento". La campagna ha raccolto 414.084,70 euro tra donazioni, prodotti alimentari ed igienizzanti che Croce Rossa e Banco Alimentare hanno destinato alle famiglie in difficoltà. "Ringraziamo Lapo Elkann perche' ci ha dato modo di dargli una mano ed essere sempre in prima fila in queste iniziative" ha affermato il ct. Lo stesso Elkann ha poi avuto in dono una maglia azzurra con gli autografi dei giocatori e il numero 21 che subito ha indossato facendosi fotografare mentre baciava la Coppa dell'Europeo esposta nell'Auditorium: "È la prima volta per me a Coverciano, mi sento come un bambino a Disneyland. Vedere oggi gli azzurri a pranzo è stata un'emozione molto forte".