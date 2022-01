Il ritorno in azzurro di Mario Balotelli, che potrebbe essere chiamato da Mancini per lo stage che partirà mercoledì 26 gennaio, sarà uno dei grandi temi del dibattito calcistico dei prossimi giorni. Gli ospiti di Fabio Caressa a Sky Calcio Club ne hanno discusso, analizzando i pro e i contro: è giusto che Super Mario torni per giocarsi lo spareggio mondiale?