Obiettivo centrato per la Nazionale Under 19 di Carmine Nunziata, che martedì pomeriggio ha battuto 2-0 il Belgio e ha conquistato l'accesso alla Fase Finale dell'Europeo di categoria in virtù del primo posto in classifica nel girone 5 del round Élite. Gli azzurrini, che nelle due precedenti uscite avevano pareggiato 2-2 con la Germania e battuto 5-0 la FInlandia, si sono imposti grazie alle reti di Miretti e di Casadei, rispettivamente al 9' e al 46' minuto del primo tempo. Ora la squadra di Nunziata volerà in Slovacchia, dal 18 giugno al 1 luglio, per disputare la fase finale a 8 squadre e per provare a centrare l'accesso al Mondiale Under 20 del 2023, che verrà disputato in Indonesia.