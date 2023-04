nazionale

Il centravanti nato in Argentina ha segnato sia all'esordio in azzurro contro l'Inghilterra sia a Malta nella seconda partita di qualificazioni a Euro 2024. Si lancia così all'inseguimento di altri oriundi in rete con la maglia dell'Italia. In questa speciale classifica marcatori, in testa c'è Julio Libonatti a quota 15 ma nella top 10 troviamo anche un centrocampista che può ancora migliorare il suo score. (Dati: Transfermarkt)