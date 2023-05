Il comunicato del Vasco

Lo stesso club brasiliano ha ufficializzato la notizia con un comunicato sul proprio sito: "Il terzino sinistro del Vasco Lucas Piton è stato pre-convocato dalla Nazionale italiana per la Final Four di UEFA Nations League, in Olanda, per la semifinale contro la Spagna il 15 giugno, e per un'eventuale finale il 18 giugno. Ingaggiato per la stagione 2023, Lucas Piton ha doppia nazionalità ed è il leader degli assist per il Vasco nella stagione, con cinque, oltre a un gol segnato". Cercato da qualche club italiano nel passato, Piton si è trasferito al Vasco a gennaio dal Corinthians, squadra nella quale è cresciuto e con cui ha esordito tra i professionisti. Si tratta di un terzino sinistro, schierabile anche come esterno di centrocampo. Classe 2000, è nato a Jundiai, nello stato di San Paolo.