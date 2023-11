Il CT Carmine Nunziata, per le sfide di qualificazione all'Europeo contro San Marino e Irlanda, chiama 27 giocatori. Prima volta per Tommaso Barbieri, terzino del Pisa in prestito dalla Juventus, e ritorno per Willy Gnonto in attacco

Dopo la vittoria di Bolzano contro la Norvegia, la Nazionale Under 21 è pronta per una doppia trasferta fondamentale per il cammino verso l'Europeo del 2025 in Slovacchia. Gli Azzurrini torneranno in campo giovedì 16 novembre a Serravalle contro San Marino e martedì 21 a Cork contro l'Irlanda, attualmente al comando del Gruppo A a punteggio pieno con tre vittorie su tre. L'Italia, che aveva iniziato il suo percorso nelle qualificazioni con il pareggio in Lettonia e la vittoria in Turchia di settembre, segue con 7 punti, in compagnia proprio della Lettonia, che ha però disputato due gare in più rispetto alla squadra di Carmine Nunziata. I calciatori si raduneranno entro la serata di domenica 12 novembre in un hotel di Milano Marittima: la Nazionale, dal giorno successivo a Cervia e da martedì a San Mauro Pascoli, inizierà a preparare il doppio impegno, facendo rientro in Romagna subito dopo il match di San Marino. Domenica 19, invece, la partenza per l'Irlanda.

I precedenti

Italia e San Marino torneranno ad affrontarsi a livello di Nazionali Under 21 a distanza di 34 anni dal doppio 2-0 per gli Azzurrini del 1989 (qualificazioni europee). L'Irlanda, invece, è per il terzo biennio di fila sulla strada dell'Italia verso l'Europeo Under 21: un pareggio (0-0, ottobre 2019) e una vittoria per 2-0 (ottobre 2020, a Pisa, reti di Sottil e Cutrone) nel biennio 2019-21, due vittorie (2-0 in trasferta nel novembre 2021, reti di Lucca e Cancellieri, 4-1 ad Ascoli nel giugno 2022, a segno Rovella, Cambiaghi, Pellegri e Quagliata) nel biennio 2021-23. Partita, quest'ultima, che regalò la qualificazione alla fase finale agli Azzurrini. Complessivamente, nei nove precedenti contro l'Irlanda, sei vittorie azzurre, due pareggi e una sola sconfitta.