Il presidente di Assoallenatori, 82 anni, si trova ancora in ospedale a Roma: le sue condizioni non sarebbero gravi

Renzo Ulivieri ha avuto un malore ed è da ieri sera in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Il presidente dell’Associazione allenatori, 82 anni, si sarebbe sentito poco bene quando si trovava allo stadio Olimpico, per seguire la partita tra Italia e Macedonia del Nord. È stato immediatamente portato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma, intorno alle 21.30 di ieri sera. E in ospedale si trova ancora adesso per svolgere accertamenti dopo il malore. Le sue condizioni non sarebbero considerate preoccupanti.