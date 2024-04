Il commissario tecnico dell'Italia ha parlato al Corriere dello Sport in vista di Euro 2024. L'idea di Spalletti è quella di richiamare in azzurro quattro storici numeri 10, compreso Antognoni, per motivare la squadra a dare qualcosa in più. E sul Napoli: "Sarebbe stato più facile e naturale andare avanti"

"Mi piacerebbe portare a Coverciano, quando ci ritroveremo per la preparazione agli Europei, quattro 10 mondiali: Baggio, Totti, Del Piero e Antognoni". Luciano Spalletti non vuole lasciare nulla al caso e per caricare ulteriormente i suoi ragazzi per Euro 2024 ha in mente di riportare in Nazionale dei giocatori che con la maglia azzurra hanno scritto la storia: "Ne ho già parlato con Gravina. Pensa se quel 40 assistesse a un nostro allenamento. Spingerebbe i ragazzi a elevare la prestazione. Presto partirà l'invito ufficiale della Federazione", ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport.