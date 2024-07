L’ex capitano della Nazionale a Sky Sport ha spiegato ciò che serve al calcio italiano per ripartire: “Per il presente, Spalletti è il ct migliore per i prossimi 2 anni -ha detto Chiellini- Per il futuro a breve termine, nei prossimi 3-5 anni serve portare avanti il progetto più seriamente, creando le seconde squadre per arrivare con più esperienza alle prime. Poi, a lungo termine, giusto puntare sulle scuole calcio, ma i frutti si vedranno fra 10/15 anni”

