Gravina: "Assemblea statutaria il 4/11, poi voto"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha comunicato durante il Consiglio Federale, l'opportunità di convocare tempestivamente l'Assemblea Statutaria straordinaria per il prossimo 4 novembre. A seguito dello svolgimento di questa Assemblea sarà immediatamente convocata l’Assemblea elettiva ordinaria di fine quadriennio olimpico. "Stiamo seguendo principi di politica sportiva - ha spiegato Gravina -. In parte lo chiede la nostra istituzione; in parte lo chiede la socializzazione in termini di Paese perché è giusto che si chieda una verifica della governance; ma lo chiede anche la politica. Noi rispetteremo il primo incipit fondamentale dell'emendamento Mulé: agire nel rispetto delle norme statutarie e dell'ordinamento sportivo. Modificheremo le rappresentanze e poi si andrà al voto. La mia riserva si scioglierà nel momento in cui avrò chiuso il percorso di rispetto di alcuni principi a cui ho fatto riferimento, quindi non appena avremo le nuove regole del gioco".