A Nyon la Figc ha ricevuto per la prima volta il prestigioso trofeo 'Maurice Burlaz' . Un nome che nel mondo delle nazionali giovanili rappresenta un simbolo di eccellenza . Intitolato all'ex vicepresidente della Commissione Giovanile Uefa , questo riconoscimento viene assegnato alla federazione che ha ottenuto i migliori risultati nelle competizioni di calcio giovanile maschile, organizzate dalla Uefa, nelle ultime tre stagioni . E negli ultimi tre anni, il Tricolore ha sventolato più in alto di ogni altro: prima con la vittoria dell'Europeo Under 19 a Malta nel 2023 (Italia-Portogallo 1-0), poi con lo storico trionfo dell'Under 17 a Cipro nella passata stagione (Italia-Portogallo 3-0). A ritirare il trofeo, a nome della Figc e del Club Italia, prima dell'inizio dei sorteggi di ieri mattina, è stato Maurizio Viscidi , il coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili azzurre.

Gravina: “Strada giusta per nuova primavera di talenti italiani”

"L’assegnazione per la prima volta nella storia alla FIGC del prestigioso trofeo 'Burlaz' da parte della UEFA ci riempie d’orgoglio -ha commentato il presidente federale Gabriele Gravina- Si tratta di un riconoscimento che certifica l’ottimo lavoro svolto dal Club Italia, per il quale desidero ringraziare il coordinatore Maurizio Viscidi, tutto lo staff e gli allenatori che si sono succeduti in questi anni, nonché la rinnovata collaborazione con i vivai dei club. Grazie ai successi con le Nazionali Under 17 e Under 19, siamo diventati un punto di riferimento in Europa, classificandoci davanti alle più blasonate Francia, Portogallo e Spagna. Questa è la strada giusta per veder sbocciare una nuova primavera di talenti italiani".