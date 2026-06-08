ITALIA-ALBANIA 1-0

63' Calvani

ITALIA (4-3-3): Torriani (46′ Mascardi); Amey (46′ Bakoune), Calvani, Stabile (46′ Guarino), Cama (46′ Moruzzi); Mannini (46′ Ciammaglichella), Rispoli (84' Di Nunzo), Zeroli (46′ Alesi); Vavassori (60′ Nuamah), Lavelli (69' Okoro), Rao (84' Cassa). Ct. Nunziata

ALBANIA (4-4-2): Simoni (55′ Totoshi); Muca (86' A. Kurti), Arlind Kurti, Bashi, Fijak (22′ Kacurri); Alili (55′ Maktsuti), Shehu (68' Brruti), Fetai (86' Myrta), Perndreca (86' Osmani); Dodaj (68' Daka), Toma (55′ Asani). Ct. Bushi

Ammoniti: Shehu, Kacurri, Perndreca, Brruti

Giorni di gloria per le Nazionali azzurre impegnate nei match di fine stagione. Se la Under 17 si è laureata campione d'Europa e la Nazionale maggiore, in versione giovane e sperimentale, ha battuto in sequenza Lussemburgo e Grecia, non è da meno l'Under 21 allenata ad interim, a sua volta, da Carmine Nunziata. A Fontanafredda, l'Italia ha battuto l'Albania in amichevole. Buona la prestazione da parte dei ragazzi di Nunziata che dopo un primo tempo decisamente combattuto e una prima parte visibilmente contratta (occasione per gli albanesi con Toma), nella ripresa si sono decisamente sciolti, mostrando le proprie qualità. In particolare Rao e Alesi si sono fatti notare per buonissime iniziativa e soprattutto il secondo ha fornito l'assist a Calvani, bravissimo a inserirsi in area dopo uno sviluppo sulla sinistra e a battere da distanza ravvicinata Totoshi. Seconda parte della ripresa inevitabilmente condizionata dai tanti cambi per entrambe le nazionali, ma l'Italia resta sempre molto compatta e non concede nessuna chance all'Albania per pareggiare.