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Amichevole Under 21, Italia-Albania 1-0: decide un gol di Calvani

amichevole
©Getty

Dopo il successo dell'Under 17 agli Europei di categoria e dopo il doppio successo della Nazionale maggiore nei test amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, anche l'Under 21 chiude la stagione con una vittoria. A Fontanafredda i ragazzi allenati (a sua volta ad interim) da Nunziata, battono l'Albania 1-0 grazie a un gol di Calvani su assist perfetto di Alesi

GRECIA-ITALIA 0-1 - L'U17 E' CAMPIONE D'EUROPA

ITALIA-ALBANIA 1-0

63' Calvani

 

ITALIA (4-3-3): Torriani (46′ Mascardi); Amey (46′ Bakoune), Calvani, Stabile (46′ Guarino), Cama (46′ Moruzzi); Mannini (46′ Ciammaglichella), Rispoli (84' Di Nunzo), Zeroli (46′ Alesi); Vavassori (60′ Nuamah), Lavelli (69' Okoro), Rao (84' Cassa). Ct. Nunziata

 

ALBANIA (4-4-2): Simoni (55′ Totoshi); Muca (86' A. Kurti), Arlind Kurti, Bashi, Fijak (22′ Kacurri); Alili (55′ Maktsuti), Shehu (68' Brruti), Fetai (86' Myrta), Perndreca (86' Osmani); Dodaj (68' Daka), Toma (55′ Asani). Ct. Bushi

 

Ammoniti: Shehu, Kacurri, Perndreca, Brruti

 

Giorni di gloria per le Nazionali azzurre impegnate nei match di fine stagione. Se la Under 17 si è laureata campione d'Europa e la Nazionale maggiore, in versione giovane e sperimentale, ha battuto in sequenza Lussemburgo e Grecia, non è da meno l'Under 21 allenata ad interim, a sua volta, da Carmine Nunziata. A Fontanafredda, l'Italia ha battuto l'Albania in amichevole. Buona la prestazione da parte dei ragazzi di Nunziata che dopo un primo tempo decisamente combattuto e una prima parte visibilmente contratta (occasione per gli albanesi con Toma), nella ripresa si sono decisamente sciolti, mostrando le proprie qualità. In particolare Rao e Alesi si sono fatti notare per buonissime iniziativa e soprattutto il secondo ha fornito l'assist a Calvani, bravissimo a inserirsi in area dopo uno sviluppo sulla sinistra e a battere da distanza ravvicinata Totoshi. Seconda parte della ripresa inevitabilmente condizionata dai tanti cambi per entrambe le nazionali, ma l'Italia resta sempre molto compatta e non concede nessuna chance all'Albania per pareggiare.

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