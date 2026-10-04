 Italia Under 21 Polonia, le probabili formazioni | Sky Sport
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Italia-Polonia Under 21, le probabili formazioni per le qualificazioni agli Europei U21

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L'Italia U21 si prepara al match decisivo contro la Polonia: i ragazzi di Baldini devono vincere con due gol di scarto per chiudere il girone al 1° posto e qualificarsi direttamente ai prossimi Europei di categoria. Da Cissé, protagonista contro l'Armenia, a Bartesaghi che rientra dalla squalifica: di seguito le probabili formazioni del match

LE COMBINAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE - CLASSIFICA

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