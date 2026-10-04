Italia-Polonia Under 21, le probabili formazioni per le qualificazioni agli Europei U21
L'Italia U21 si prepara al match decisivo contro la Polonia: i ragazzi di Baldini devono vincere con due gol di scarto per chiudere il girone al 1° posto e qualificarsi direttamente ai prossimi Europei di categoria. Da Cissé, protagonista contro l'Armenia, a Bartesaghi che rientra dalla squalifica: di seguito le probabili formazioni del match
- Portiere: PALMISANI
- Terzino destro: LULLI
- Difensore centrale: COMUZZO
- Difensore centrale: AHANOR
- Terzino sinistro: BARTESAGHI
- Centrocampista centrale: PISILLI
- Centrocampista centrale: LIPANI
- Centrocampista centrale: NDOUR
- Ala destra: FINI
- Attaccante: CAMARDA
- Ala sinistra: CISSE
- Ahanor, sceso dalla Nazionale maggiore, dovrebbe partire dal 1'
- A centrocampo Faticanti si gioca una maglia da titolare con Lipani
- In attacco dovrebbero giocare dal 1' Camarda e Cisse