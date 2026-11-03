Ora è ufficiale: Giovanni Malagò ha depositato l’accredito alla candidatura ricevuto dalla Serie A per la presidenza federale. L’attuale commissario straordinario della Figc ha ottenuto la maggioranza di 11 firme necessarie per concorrere alle elezioni del 14 dicembre con Adriano Galliani, candidato dalle associazioni di allenatori e calciatori e sostenuto da una parte delle Serie A stessa

Ora è ufficiale: Giovanni Malagò ha depositato l’accredito alla candidatura ricevuto dalla Serie A per la presidenza federale. L’attuale commissario straordinario della Figc ha ottenuto la maggioranza di 11 firme necessarie per concorrere alle elezioni del 14 dicembre con Adriano Galliani, candidato dalle associazioni di allenatori e calciatori e sostenuto da una parte delle Serie A stessa. Diversi club hanno invece preferito non esporsi, aspettando di conoscere i programmi. Stessa posizione assunta dalle altre tre Leghe: B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti.