Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Figc, Malagò deposita la candidatura alla presidenza

figc

Ora è ufficiale: Giovanni Malagò ha depositato l’accredito alla candidatura ricevuto dalla Serie A per la presidenza federale. L’attuale commissario straordinario della Figc ha ottenuto la maggioranza di 11 firme necessarie per concorrere alle elezioni del 14 dicembre con Adriano Galliani, candidato dalle associazioni di allenatori e calciatori e sostenuto da una parte delle Serie A stessa

Ora è ufficiale: Giovanni Malagò ha depositato l’accredito alla candidatura ricevuto dalla Serie A per la presidenza federale. L’attuale commissario straordinario della Figc ha ottenuto la maggioranza di 11 firme necessarie per concorrere alle elezioni del 14 dicembre con Adriano Galliani, candidato dalle associazioni di allenatori e calciatori e sostenuto da una parte delle Serie A stessa. Diversi club hanno invece preferito non esporsi, aspettando di conoscere i programmi. Stessa posizione assunta dalle altre tre Leghe: B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti.

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Juve, approvato aumento capitale fino a 250 mln

juventus

L'assemblea degli azionisti del club bianconero ha approvato un aumento di capitale....

Juve, Carnevali: "Per vincere serve tempo"

juventus

L'amministratore delegato e direttore generale bianconero è intervenuto all'assemblea degli...

Dove vedere Manchester United-Roma

guida tv

Oggi, martedì 3 novembre, si scende in campo per la quarta giornata di Champions League....

Dove vedere Feyenoord-Inter

guida tv

Oggi, martedì 3 novembre, si scende in campo per la quarta giornata di Champions League....

Inter, contratto prolungato a Dimarco fino al 2028

la situazione

Il club nerazzurro ha esercitato la clausola unilaterale, portando la scadenza del contratto...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE