I grandi campioni sono sempre più longevi e molte assegnazioni recenti del Pallone d'Oro lo dimostrano. Harry Kane ha raggiunto questo traguardo a 33 anni, 2 mesi e 28 giorni: il suo trionfo è il settimo più anziano nella storia del premio, il quarto se invece si considerano solo le prime vittorie. Ecco la top 10 di una lista che si è arricchita molto nelle ultime edizioni anche se il primo posto continua a essere imbattibile... da sempre

LA CLASSIFICA FINALE DEL 70^ PALLONE D'ORO