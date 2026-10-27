Giocatori più anziani a vincere il Pallone d'Oro: Kane è 7°. La classifica
I grandi campioni sono sempre più longevi e molte assegnazioni recenti del Pallone d'Oro lo dimostrano. Harry Kane ha raggiunto questo traguardo a 33 anni, 2 mesi e 28 giorni: il suo trionfo è il settimo più anziano nella storia del premio, il quarto se invece si considerano solo le prime vittorie. Ecco la top 10 di una lista che si è arricchita molto nelle ultime edizioni anche se il primo posto continua a essere imbattibile... da sempre
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 1956* a 41 anni, 10 mesi e 17 giorni
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 2023 a 36 anni, 4 mesi, 6 giorni
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 2022 a 34 anni, 9 mesi e 28 giorni
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 2021 a 34 anni, 5 mesi e 15 giorni
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 1963 a 34 anni, 1 mese e 25 giorni
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 1959 a 33 anni, 5 mesi e 11 giorni
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 2026 a 33 anni, 2 mesi e 28 giorni
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 2018 a 33 anni, 2 mesi e 24 giorni
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 2006 a 33 anni, 2 mesi e 14 giorni
- Vincitore del Pallone d'Oro nel 2017 a 32 anni, 10 mesi e 2 giorni
- Se invece si considerano solo le prime vittorie in assoluto del premio, quella di Kane diventa la 4^ più anziana di sempre:
- Stanley Matthews
- Karim Benzema
- Lev Yashin
- Harry Kane
- Luka Modric