 Giocatori più anziani a vincere il Pallone d'Oro. Kane 7^. Classifica | Sky Sport
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Giocatori più anziani a vincere il Pallone d'Oro: Kane è 7°. La classifica

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I grandi campioni sono sempre più longevi e molte assegnazioni recenti del Pallone d'Oro lo dimostrano. Harry Kane ha raggiunto questo traguardo a 33 anni, 2 mesi e 28 giorni: il suo trionfo è il settimo più anziano nella storia del premio, il quarto se invece si considerano solo le prime vittorie. Ecco la top 10 di una lista che si è arricchita molto nelle ultime edizioni anche se il primo posto continua a essere imbattibile... da sempre

LA CLASSIFICA FINALE DEL 70^ PALLONE D'ORO

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I Palloni d'Oro più anziani: Kane è 7°

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