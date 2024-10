Introduzione

Lautaro è stato il giocatore della Serie A col piazzamento più alto nell'ultimo Pallone d'Oro, chiudendo al settimo posto: ma chi è stato il migliore del campionato italiano in ogni edizione dal 2000 ad oggi? In tre l'hanno vinto, cioè Nedved, Shevchenko e Kakà, mentre spesso come club italiani siamo finiti sul podio o in top 10. Il record negativo nel 2014 con un solo rappresentante (Pogba), mentre il record in positivo è proprio nell'edizione del 2000, quando i giocatori del campionato italiano occupavano più della metà delle posizioni della classifica finale!

LA CLASSIFICA FINALE DEL PALLONE D'ORO 2024