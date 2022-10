Compie 20 anni la partita con più gol della storia, disputata in Madagascar. Un punteggio da record maturato in seguito a una folle protesta messa in atto da una squadra che, letteralmente, non fece toccare palla agli avversari. Ma perse

Per molti, il vero eroe in tutta questa storia è l’arbitro. Altri sospettano invece che lui fosse il responsabile, e non la vittima, in quella che era una brutta storia di corruzione. Di sicuro c’è solo che lui, il signor Benjamina Razafintsalama, ha fatto il suo dovere per tutti i 90 minuti, limitandosi a fischiare e annotare, fischiare e annotare, fischiare e annotare. Per 149 volte.



È il 31 ottobre 2002 e in Madagascar si gioca l’ultima giornata di campionato. Non esattamente il torneo più appassionante del mondo, ma capace per una volta di finire ugualmente sotto i riflettori e nel libro dei record. In campo, al Mahamasima Municipal Stadium, si affrontano l’AS Adema e l’SO de l’Emyrne, rispettivamente prima e seconda in classifica. “Si affrontano” per modo di dire, visto che la partita termina 149-0. Non ci sono refusi: centoquarantanove a zero. Con il signor Razafintsalama che pazientemente li annota tutti sul suo taccuino.