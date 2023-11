2/9

BOTAFOGO-PALMEIRAS 3-4

da 3-0 a 3-4

2 novembre 2023, campionato brasiliano

Dopo 36’ il Botafogo sembra aver chiuso la pratica: 3-0 con Carlos Eduardo, Tchè Tchè e Junior Santos. Il(già del Real Madrid, in attesa della maggiore età per potersi trasferire) però ne segna due (49’ e 84’), poidel “Flaco” Lopez. Il modo in cui, dopo il 3-3, corre a prendere la palla in rete, dà l’idea di quanto il Palmeiras creda alla vittoria. Che arriva, con Murilo Cerueira.