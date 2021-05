5/40

1 agosto 2020, dopo Atalanta-Inter. Si chiude il campionato e Conte si sfoga ancora: "Ci sarà tempo per tutti per fare le giuste riflessioni, perché è stata un’annata molto intensa soprattutto per me a livello personale. Non è stata semplice. Non è stato riconosciuto né il lavoro mio né quello dei calciatori, ho trovato scarsa protezione da parte del club nei nostri confronti. Se si vuole ridurre il gap con la Juventus, bisogna essere forti in campo ma soprattutto fuori"

Lo sfogo con l'Atalanta. VIDEO