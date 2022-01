Per la 176^ volta Roma e Juventus si ritrovano di fronte in campionato. Entrambe le formazioni vanno a caccia della prima vittoria del 2022 dopo che il turno dell'Epifania non ha regalato soddisfazioni. I giallorossi di José Mourinho sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro il Milan. Un successo cancellerebbe il ko di San Siro e consentirebbe alla Roma di agganciare i bianconeri a quota 35 punti. La squadra di Max Allegri, che ha pareggiato contro il Napoli, non perde dal 27 novembre: il bilancio è di sei risultati utili e 14 punti conquistati nell'ultimo mese e mezzo.