Soltanto una squadra nei top 5 campionati europei è ancora a quota zero alla voce gol fatti in campionato: si tratta del Cadice, in Liga. Non va molto meglio l’Elche, sempre in Spagna, che di reti ne ha realizzate soltanto due. Le peggiori in Serie A sono Monza e Sampdoria, ferme a tre gol, ma non fanno meglio anche alcune inglesi con grandi nomi davanti