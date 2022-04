1/21

La ricerca è curiosa, e di sicuro utile per orientarsi su come convenga andare allo stadio nelle principali città d'Europa. Automobile o mezzi pubblici, infatti, può fare la differenza anche per il portafoglio, specie in quegli stadi in cui il parcheggio può costare anche 20 euro.



Il sitoconfused.com ha comparato i costi dei parcheggi dei 20 più grandi stadi europei in caso di eventi (partite di calcio ma anche concerti); per quelli che non dispongono di un parcheggio proprio, è stato considerato il prezzo del parcheggio principale più vicino allo stadio