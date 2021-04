È stato uno dei principali fautori della Superlega e della stessa è stato scelto come presidente. Adesso che il progetto è stato svelato al mondo intero, Florentino Perez è pronto per svelarne ogni dettaglio. Intervenuto a El Chiringuito TV, il numero uno del Real Madrid , uno dei 12 club fondatori, ha parlato della questione che ha sconvolto il calcio europeo. E ha spiegato da quale presupposto si è partiti: la crisi economica che le società devono fronteggiare dopo la pandemia. " I club più importanti di Inghilterra, Italia e Spagna devono trovare una soluzione a una situazione molto complicata che stanno attraversando - ha esordito Perez -. Complessivamente, questi club hanno perso 5 miliardi . Soltanto il Real Madrid , ad esempio, ha perso 400 milioni . Quando non ci sono introiti oltre ai diritti tv, il modo per ottenere profitti è rendere le partite più attraenti . Per questo abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto: siamo arrivati alla conclusione che facendo una Super League durante la settimana, anziché giocare la Champions League, saremo in grado di alleviare le perdite ".

"I giovani hanno perso interesse, il calcio deve evolversi"

SUPERLEGA

Club subito fuori dalle Coppe? Uefa decide venerdì

"Sono entrato nel calcio nel 2000 e bisogna evolversi- ha proseguito Florentino -, come accade per le persone, le società, i social network. Anche il calcio deve adattarsi ai tempi in cui viviamo, si stava perdendo l'interesse per questo sport. Tanti giovani non sono più interessati, il pubblico diminuisce. E con la pandemia, siamo tutti rovinati. Bisognerebbe analizzare perché i giovani dai 16 ai 24 anni non hanno più interesse per il calcio. La televisione dovrebbe cambiare per adattarsi ai tempi: ci sono tante partite di scarso interesse e i ragazzi hanno altre piattaforme. Il calcio è un fenomeno globale e abbiamo fan in tutto il mondo, abbiamo capito che dobbiamo cambiare qualcosa per rendere questo sport più attrattivo per tutti".

"I soldi verranno ridistribuiti a tutto il mondo del calcio"

"A chi è venuta l'idea della Superlega? A tutti noi. La abbiamo pensata come alternativa alla Champions League, che stava perdendo interesse. Già nel 1950 accadde lo stesso con Santiago Bernabeu che si oppose alla creazione della Coppa dei Campioni e poi cambiò il calcio. L'attrazione di questo torneo è la competitività, giochiamo tra grandi. Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan è più attrattivo di una partita contro una squadra più modesta come accade in Champions League. Abbiamo tifosi in tutto il mondo e il mondo ci chiede questo. Arriveranno dei soldi che saranno per tutti, è una piramide. Non lo faccio per salvare il Real, ma per salvare il calcio. Questo sport è in un momento critico e tutto quello che faccio è per il bene del calcio. I soldi che verranno generati da queste partite saranno ridistribuiti a tutto il calcio. Se noi generiamo profitti, ne beneficiano tutti, anche quelli che stanno più in basso perché compriamo i loro giocatori. La Superlega non sarà una competizione chiusa, crediamo nei meriti sportivi e per questo abbiamo lasciato 5 posti liberi. 15 squadre generano valore per le TV, altre 5 arrivano per il merito".