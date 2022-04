Chiamato per ricostruire il Manchester United, Ten Hag in carriera ha lanciato tantissimi giovani, e non solo nell'Ajax. Con uno di loro si ritroverà allo United, altri li affronterà da avversari, ora che giocano in alcuni dei più grandi club europei. Ce ne sono anche tre in Serie A, e dalla prossima stagione potrebbero essere almeno 4

TEN HAG PROSSIMO ALLENATORE DEL MAN. UTD: L'ANNUNCIO