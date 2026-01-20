Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale': oggi, domani e giovedì dalle 19 alle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Questa sera e per tutta la settimana LIVE da Prato Nevoso

IL TABELLONE 

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Genoa, fatta per il portiere olandese Bijlow

Nuovo portiere arrivato al Genoa: si tratta dell’olandese Justin Bijlow, che era in scadenza al Feyenoord. Classe 1998, ha svolto ieri le visite mediche in città

Genoa, fatta per un nuovo portiere in arrivo dall'Olanda

Genoa, fatta per un nuovo portiere in arrivo dall'Olanda

Vai al contenuto

Torino, ufficiale Obrador: tutti gli acquisti in Serie A

Ieri è arrivata l’ufficialità da parte del club granata per l’esterno Obrador, arrivato dal Benfica. Oltre a quello del Torino, ecco tutti gli altri acquisti ufficiali in Serie A

Ufficiale il primo acquisto del Torino

Ufficiale il primo acquisto del Torino

Vai al contenuto

"Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio

Il tempo di un caffè per scoprire tutto quello che è successo fin qui nel mercato di gennaio in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati

'Buongiorno Calciomercato': ascolta il PODCAST di Gianluca Di Marzio

'Buongiorno Calciomercato': ascolta il PODCAST di Gianluca Di Marzio

Vai al contenuto

Calciomercato: Altre Notizie

En-Nesyri, è sfida Juve-Napoli. E Kessié...

Calciomercato

Juve e Napoli si sfidano in campo e sul mercato: duello per En-Nesyri (il Fenerbahce pronto a...

Calciomercato, le ultime news di oggi

BLOG

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Napoli, Lucca e Lang in uscita: mercato sbloccato?

Calciomercato

Il Napoli cerca di muovere il proprio mercato attraverso un paio di cessioni nel reparto...

Glasner: "Mateta-Juve? Il club fisserà un prezzo"

Calciomercato

L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha commentato la probabile partenza...

Calciomercato, news e trattative del 18 gennaio

blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE