Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live
Calciomercato, le news di oggi
- Juventus: da En-Nesyri a Kessié fino a Norton-Cuffy, il punto
- Intanto i campani lavorano a Marcos Leonardo dell'Al-Hilal
- In difesa, Inter vicinissima a Jakirovic
- Fiorentina e Bologna ai dettagli per Fabbian e Sohm
- Como, l'Olympique Marsiglia è su Da Cunha
- Genoa, blitz per il portiere Bijlow dal Feyenoord. Stanciu risolve il contratto
Genoa, fatta per il portiere olandese Bijlow
Nuovo portiere arrivato al Genoa: si tratta dell’olandese Justin Bijlow, che era in scadenza al Feyenoord. Classe 1998, ha svolto ieri le visite mediche in città
Genoa, fatta per un nuovo portiere in arrivo dall'Olanda
Torino, ufficiale Obrador: tutti gli acquisti in Serie A
Ieri è arrivata l’ufficialità da parte del club granata per l’esterno Obrador, arrivato dal Benfica. Oltre a quello del Torino, ecco tutti gli altri acquisti ufficiali in Serie A
Ufficiale il primo acquisto del Torino
