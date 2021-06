La MotoGP torna al Sachsenring, tappa annullata nel 2020 a causa della pandemia. Si inizia con la conferenza piloti, presenti Quartararo, Zarco, Miller, Mir, Vinales e Oliveira. Il GP di Germania è in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, su TV8 e in streaming su NOW. La gara della MotoGP è in programma domenica 20 giugno alle 14. Nessuna sovrapposizione con la Formula 1, che corre in Francia alle 15 (GP in diretta su Sky Sport F1)

