In corso la prima sessione di prove libere del GP d'Austria. In pista non c'è Vinales, sospeso dalla Yamaha per motivi disciplinari: avrebbe svolto operazioni irregolari nel GP di Stiria mettendo in pericolo lui e gli altri piloti, oltre a danneggiare il motore. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 live su Sky Sport MotoGP (canale 208)

