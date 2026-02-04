Aleksander Aamodt Kilde non gareggerà ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse norvegese sui propri profili social. Dopo un'attenta valutazione con la sua squadra dopo la gara di Coppa del Mondo a Crans-Montana, Kilde ha preso la difficile decisione di ritirarsi: "Ho fatto tutto il possibile per essere pronto, ma la mia mente e il mio corpo non funzionano come avrei bisogno", dice Kilde. Dopo un lungo percorso per tornare alle gare di Coppa del Mondo dopo il grave incidente a Wengen nel gennaio 2024, Kilde (che è anche il compagno di Mikaela Shiffrin) sposterà ora la sua attenzione sulla preparazione per la prossima stagione.