Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
A Milano-Cortina si comincia a fare sul serio: questa sera iniziano le prime gare ufficiali con i primi match del round robin del torneo di curling doppio misto. A Bormio le prove della discesa maschile previste alle 11.30. Nel frattempo cresce l'attesa per la cerimonia di inaugurazione di venerdì 6 febbraio allo stadio di San Siro. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in diretta
Milano-Cortina, le news di oggi:
I pettorali di partenza della prova cronometrata della discesa a Bormio
Attesa per la prima prova cronometrata della discesa maschile
Lindsey Vonn riuscirà a gareggiare con il crociato rotto? Il punto con il prof. Tencone
Lindsey Vonn in conferenza ha annunciato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ma ha anche detto che proverà a gareggiare domenica nella discesa libera olimpica. Abbiamo chiesto al Professor Fabrizio Tencone cosa comporta questo tipo di infortunio e se sia possibile gareggiare nello sci alpino a così pochi giorni di distanza...Guarda il VIDEO
Vonn riuscirà a gareggiare? Il punto con il prof. Tencone
Vonn, il sogno olimpico oltre il grave infortunio
Lindsey Vonn ieri in conferenza stampa ha dichiarato di voler essere al cancelletto di partenza della discesa femminile nonostante il grave infortunio, con la rottura del crociato sinistro. Qui l'editoriale di Giovanni Bruno: IL VIDEO
Snoop Dogg tedoforo...a Gallarate!
Gli azzurri convocati
Qui tutti gli atleti azzurri convocati per l'Olimpiade di Milano-Cortina
Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti italiani convocati
Alla scoperta dei luoghi olimpici di Milano
Con Federica Frola andiamo alla scoperta della Milano olimpica. Tutte le strutture che ospiteranno i Giochi, dall'Ice Skating Arena di Assago al Santagiulia Ice Hockey Arena.
Alla scoperta delle venue olimpiche di Milano: la guida
Forfait invece per Kilde
Aleksander Aamodt Kilde non gareggerà ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse norvegese sui propri profili social. Dopo un'attenta valutazione con la sua squadra dopo la gara di Coppa del Mondo a Crans-Montana, Kilde ha preso la difficile decisione di ritirarsi: "Ho fatto tutto il possibile per essere pronto, ma la mia mente e il mio corpo non funzionano come avrei bisogno", dice Kilde. Dopo un lungo percorso per tornare alle gare di Coppa del Mondo dopo il grave incidente a Wengen nel gennaio 2024, Kilde (che è anche il compagno di Mikaela Shiffrin) sposterà ora la sua attenzione sulla preparazione per la prossima stagione.
Ieri la conferenza stampa di Lindsey Vonn: "Crociato rotto ma ci sarò"
Ieri la fuoriclasse americana in conferenza stampa ha confermato la rottura del crociato sinistro. Ma nonostante il grave infortunio, Lindsey Vonn ha dichiarato che domenica 8 febbraio sarà al cancelletto di partenza della discesa femminile. Qui le sue parole
Vonn: 'Crociato rotto ma gareggerò'
Il calendario completo dell'Olimpiade
Si inizia con il curling, poi da domani altre gare in programma. Mentre le prime medaglie verranno assegnato sabato 7 febbraio. Qui tutto il calendario completo dell'Olimpiade di Milano-Cortina
Milano-Cortina: il calendario completo delle gare
Il programma di oggi
In attesa della cerimonia d'apertura di venerdì, è già tempo di gare. Si parte oggi con la fase a gironi del doppio misto di curling, con quattro incontri sul ghiaccio dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina: alle 19.05 Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca, Estonia-Svizzera
Si parte con il curling: il programma di mercoledì
Snoop Dogg e il suo ruolo di coach onorario
Il rapper statunitense è già in Italia e ha iniziato le sue celebri "scorribande". Oltre al ruolo di talent di NBC, Snoop in questa edizione dei Giochi olimpici ha anche il ruolo di coach onorario di Team USA. E ha già incontrato i primi atleti...
Le condizioni a Bormio: le webcam
A questo link le webcam a Bormio con la situazione meteo in tempo reale: BORMIO, LE WEBCAM LIVE
Alle 11.30 la prima prova della discesa, neve permettendo
Buongiorno e ben ritrovati
Il primo appuntamento di oggi è la prima prova di discesa libera maschile a Bormio. Meteo permettendo, viste le nevicate delle ultime ore. Gli azzurri impegnati in questa prova sono Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Mattia Casse, Dominik Paris e Christof Innerhofer