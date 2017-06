I più attenti al look ormai si fidano solo di lui. Dal negozietto a Moncalieri all'atelier di Miami, anche lui ne ha fatta di strada: un tempo era un camiciaio, oggi è la Bibbia dello stile nel mondo del calcio. Almeno per quelli che ci tengono a vestirsi da divi, e non sono pochi. Si chiama Alessandro Martorana e fa abiti elegantissimi su misura. Tra i suoi clienti ci sono decine di calciatori. Juventino, amico di Lapo Elkann, crea pezzi unici sui corpi dei campioni e degli attori di Hollywood. Il primo fu Del Piero, che poi gli portò mezza Juve. Ora i bianconeri si vestono tutti da lui e hanno sparso la parola in giro per il mondo. Così Alessandro, compagno della ex velina (e ora fashion blogger) Elena Barolo, è diventato l'uomo di riferimento dell'eleganza nel mondo del pallone. E oltre: ha vestito la star del baseball Alex Rodriguez, disegnato uno smoking per Federica Pellegrini e realizzato capi di lusso per LeBron James. Non male come clientela.