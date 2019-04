Niente è come essere scaricati per messaggio. Sui social? Peggio ancora, soprattutto se lo scopri in quel modo e senza saperne assolutamente niente; o almeno questa è la versione dell'ex Lione e Chelsea Florent Malouda. Il vicecampione del mondo del 2006, dopo una carriera da calciatore chiusa tra India, Egitto, Lussemburgo, e cambiando persino nazionale passando a giocare le sue ultime partite per la Guyana francese, aveva deciso di intraprendere una carriera in panchina dopo il recente ritiro del 2018. Il primo incarico? Un ruolo nello staff tecnico dello Zurigo, appena assunto dallo scorso febbraio, stando a Transfermarkt, come preparatore offensivo. Il matrimonio è però durato appena due mesi, e con un "giallo" sul comunicato ufficiale del club.

Divorzio su Twitter

"Lo Zurigo e Florent Malouda hanno deciso, di comune accordo, di porre fine alla loro collaborazione, avviata di recente - è quanto si legge dal profilo social ufficiale del club svizzero -. I vari progetti che vedono coinvolto Malouda non sono compatibili con le attività pianificate dalla società. Auguriamo a Florent Malouda buona fortuna e tanto successo nel suo futuro percorso professionale". Tutto in regola fin qui, ma la vera parte bizzarra della vicenda è il commento sotto il tweet dello stesso francese (con profilo verificato), dove scrive: "Davvero? Non lo sapevo!". Ironia? Una frecciatina? O davvero Malouda non era a conoscenza della decisione del suo club?