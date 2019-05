L’inizio difficile di avventura sembra alle spalle: Marek Hamsik ora può sorridere. Ad aiutarlo nel suo processo di integrazione nel campionato cinese, reso difficile, come raccontato dallo stesso centrocampista, soprattutto per una questione di lingua e comunicazione, è il primo gol segnato con la maglia del Dalian Yifang, arrivato proprio nel weekend in cui il ‘suo’ Napoli ha concluso il campionato al secondo posto. Un passaggio di consegne che lancia ora lo slovacco, che ha festeggiato insieme ai compagni il gol-vittoria (segnato di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Carrasco, ndr) contro lo Shanghai Shenhua. Tre punti importantissimi per la squadra di Hamsik, giunta alla terza vittoria (13 punti totali) nelle prime undici di campionato e ora vogliosa di tornare in alto in classifica. Il classe 1987, che ha debuttato a inizio marzo, ha finora totalizzato 10 presenze tra campionato e coppa con il Dalian, mettendo a segno anche un assist.