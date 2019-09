Dopo aver sconfitto il cancro per 3 volte, voleva realizzare il suo sogno: volare dagli Stati Uniti all’Inghilterra per vedere un incontro del Manchester United. Prenotato il volo, mancava il biglietto per la partita. Così ci ha pensato Marcus Rashford ad accontentare John, padre di due figli e super tifoso dei Red devils: il giovane attaccante inglese ha raccolto l’invito di Matt, un amico del supporters, che aveva lanciato un appello su twitter taggando Rashford e altri giocatori dello United: "Il mio amico americano Matt ha battuto il cancro ma non è mai riuscito a vedere un match della sua squadra. Aiutatelo a trovare un biglietto per Manchester United-Brighton. Abbiamo già raccolto i soldi per il viaggio". Detto fatto. Rashford ha commentato: "Scrivimi in privato, ci penso io". Grazie a questo gesto, Matt sarà all’Old Trafford per il match di Premier League di ottobre.

La sensibilità di Rashford, che già qualche giorno fa aveva espresso il suo cordoglio per la scomparsa della figlia dell’allenatore Luis Enrique, ha incontrato il favore del mondo social: "Sei una persona fantastica. Ti auguro di diventare un grande giocatore. Continua così", questo uno dei numerosi complimenti indirizzati al ventunenne dello United dagli utenti di twitter.